Grote WhatsApp-storing: berichten sturen onmogelijk (25 oktober

WhatsApp kampt sinds dinsdagochtend met een wereldwijde storing. Door deze grote storing is het verzenden en ontvangen van berichten onmogelijk.

WhatsApp met grote storing

Sinds dinsdagochtend kampt berichtendienst WhatsApp met een wereldwijde storing. Hierdoor is het voor vrijwel alle gebruikers oogelijk om berichten te versturen en te ontvangen. Daarnaast werken ook andere functies niet, zoals bellen via WhatsApp en het bekijken van statussen en de online status.

Op internet regent het klachten over de storing bij WhatsApp. De chatdienst laat weten dat de storing bekend is en dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing. Hoelang dit gaat duren is nu nog niet bekend.

Update 11:00 uur: de problemen met WhatsApp lijken te zijn opgelost. De storing heeft twee uur geduurd.