Buienradar compleet in de war: temperaturen boven 30 graden

Volgende week wordt in deze herfst een bloedhete week. De app van Buienradar geeft flinke temperatuurverschillen door voor de laatste week van oktober. De temperatuur komt begin november nog uit boven de dertig graden. Wat is er aan de hand?

Buienradar van slag

Helemaal teleurgesteld dat het vandaag een regenachtige dag wordt? Na regen komt zonneschijn, en flink ook. Buienradar is vanochtend het gesprek van de dag. In de app wordt namelijk getoond dat het volgende week een heerlijke week wordt, vol zomerse temperaturen. De wintertijd gaat weliswaar in, de winterjas kan uit. Bij de voorspelling is te zien dat temperaturen van 35, 36 graden worden verwacht, al wordt daarbij wel een stevige wind voorspeld.

Kijkend bij de weersvoorspelling voor de komende 14 dagen, blijft het ontzettend warm, terwijl het lang niet altijd zonnig blijft. Begin november zou de temperatuur uitkomen boven de dertig graden. Uitzonderlijk natuurlijk. Het lijkt erop dat Buienradar van slag is en voor de lange termijn de juiste informatie niet goed heeft verwerkt. Je kan de korte mouwen weer terug de kast in hangen.

Wil je weten welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft een half jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste weer-app. Onze bevindingen lees je in onze weer-app test 2022.