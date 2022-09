Frankrijk komt met buienradar voor energieverwachting: zo werkt het

Frankrijk heeft een energiekaart gelanceerd waarmee Fransen hun energierekening omlaag kunnen brengen. Het kan gezien worden als een moderne versie voor het weerbericht, waarbij je precies kunt zien wanneer je het beste stroom kunt gebruiken.

Energiekaart in Frankrijk

In Frankrijk wordt volop ingezet op de energiekaart, zo schrijft de NOS. Hiermee kunnen Fransen zien wanneer zij het beste de wasmachine aan kunnen zetten, of de elektrische auto aansluiten op het stroomnet.

Het kan gezien worden als een soort van weerbericht, maar dan voor het elektriciteitsverbruik. Op de kaart zijn groene, oranje en rode zones te zien; waarbij te zien is hoeveel stroom er in een regio verbruikt wordt. In de voorspelling kun je zien wat het verwachte energieverbruik gaat worden voor de komende dagen. Fransen kunnen daarnaast een sms-alert instellen als er in de regio kans op uitval bestaat op het stroomnetwerk.

De Fransen zetten zoals gezegd vol in op deze energiekaart. De status kan bekeken worden op de Mon Écowatt website, waarbij er binnenkort ook een app van verschijnt en zelfs het een plek krijgt in het Franse journaal op de televisie.

Volgens bronnen is een vergelijkbare dienst voor nu nog niet nodig in Nederland. Dit omdat er in de winter voor Nederland geen tekorten worden verwacht, zo stelt netbeheerder Tennet tegenover de NOS.