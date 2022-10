Google brengt Pixel 6a ook uit in Nederland

We kregen donderdag al de nieuwe Pixel 7-serie te zien. Nu is er nog meer nieuws te melden over de Pixel-modellen. Google brengt namelijk nu ook de Pixel 6a uit in Nederland. We praten je helemaal bij.

Pixel 6a uitgebracht in Nederland

Gisteren maakte Google bekend dat je vanaf nu echt in Nederland terecht kunt voor de Pixel-toestellen. We schreven over de Pixel 7-serie aankondiging, en die twee smartphones zijn vanaf volgende week verkrijgbaar in Nederland. Hoewel het verder geen aandacht heeft gehad in de aankondiging van Google, is er wel degelijk nieuws nog over andere Pixel-modellen. De Pixel 6a was al in ons land te verkrijgen, maar dit was enkel alleen grijze import.

De Pixel 6a werd afgelopen mei aangekondigd en is voorzien van een 6,1 inch scherm. Dit is een Full-HD+ OLED-scherm met een standaard verversingssnelheid van 60Hz. Er is 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Er is 5G-ondersteuning en een 4306 mAh batterij. De smartphone draait inmiddels op Android 13 met dank aan een eerder verschenen update. In totaal krijgt het toestel drie Android OS-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Google geeft de Pixel 6A een dual-camera mee met een 12,2 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel groothoeklens. De smartphone krijgt een prijs mee van 459 euro en is te koop bij Belsimpel en T-Mobile, en we zien hem ook bij Mobiel.