Baby Tracker: de uitgebreide app voor alles van je baby

Voor je pasgeboren baby kun je tijdens de kraamweek voedingen, luiers en meer makkelijk bijhouden in een boekje. Maar daarnaast is het ook fijn om echt alles bij te kunnen houden. Daar is de app Baby Tracker ideaal voor.

Baby Tracker app

Om de voeding van je baby bij te houden kun je dit doen door het ergens op te schrijven, maar je kunt ook gebruik maken van Baby Tracker. In de app kun je voedingen, luiers, medicijnen maar ook de lengte en het gewicht registreren.

Hier krijg je dan ook een grafiek van te zien. Dit is ook handig bij het consultatiebureau als je hier een afspraak hebt en ze vragen naar de voedingen. Wel lijken de lijnen van het gewicht en de lengte wat af te wijken tegenover de grafiek die ze bij het consultatiebureau gebruiken.

Met Baby Tracker zie je gemakkelijk hoe laat je de laatste voeding hebt gegeven (zoals bijvoorbeeld een hapje) en hoeveel milliliter melk hij of zij op heeft. Ook zie je makkelijk het aantal luiers, en wat daarvan ‘de schade’ was. Je kunt ook de slaapjes hierin bijhouden.

Dan zijn er ook nog andere toevoegingen en mijlpalen zoals bijvoorbeeld omrollen, vaccinaties, maar ook de mogelijkheid om de temperatuur te registreren en medicijnen toe te voegen. Dit kan handig zijn wanneer je kindje ziek is.

Voor alles kun je ook reminders aanzetten, zodat je een melding krijgt. Wat de app extra makkelijk maakt is dat je deze kunt koppelen met bijvoorbeeld je partner, zodat je allebei alles makkelijk kunt zien en bijhouden. De Baby Tracker app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.