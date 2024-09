Google werkt aan encryptie van RCS tussen Android en iPhone

Met de introductie van Apple’s iOS 18 is er ook eindelijk ondersteuning voor RCS op de iPhone. RCS kan gezien worden als de opvolger van SMS. Google werkt nu aan een verbetering voor het gebruik van RCS.

RCS encryptie tussen Android en iPhone

Van de week is Apple begonnen met het verspreiden van RCS voor de iPhone. Een fijne toevoeging, want het wordt gezien als de opvolger van SMS. Google werkt nu aan encryptie voor berichten tussen Android en iPhone, waarbij berichten dus versleuteld worden verzonden.

RCS (Rich Communication Services) is een geavanceerde berichtenstandaard die is ontworpen om de traditionele SMS en MMS te verbeteren. Het biedt functionaliteiten die vergelijkbaar zijn met die van moderne berichtendiensten zoals WhatsApp of iMessage. Met RCS kunnen gebruikers niet alleen tekstberichten sturen, maar ook multimedia zoals foto’s, video’s en audioberichten, evenals functies zoals leesbevestigingen, groepschats en het delen van locatie. Het werkt via de mobiele netwerkverbinding of WiFi, waardoor de ervaring veel rijker en interactiever is dan die van traditionele SMS.