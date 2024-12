Android 16 Developer Preview 2 verschenen: wat is er nieuw?

Android 16 werd onlangs al aangekondigd. In de komende tijd zullen verschillende testversies de revue passeren. Nu is Android 16 Developer Preview 2 uitgebracht, waarin we nieuwe functies en mogelijkheden tegenkomen. Wat is er nieuw in Android 16 DP2?

Android 16 Developer Preview 2

Google heeft de tweede ontwikkelaarspreview van Android 16 uitgebracht, een nieuwe versie op de eerder verschenen versie van Android 16. Dit biedt ontwikkelaars een kans om nieuwe functies te ontdekken en zich voor te bereiden op de stabiele release volgend jaar. De tweede preview bevat een reeks verbeteringen en functies, zowel voor ontwikkelaars als eindgebruikers. Hier is een overzicht van wat er bekend is gemaakt.

Verbeterde haptische controle

Android 16 introduceert nieuwe API’s waarmee apps gedetailleerdere controle krijgen over haptische feedback. Ontwikkelaars kunnen nu de sterkte en duur van trillingen beter afstemmen. Dit biedt mogelijkheden voor verfijnde en consistente haptische effecten, ongeacht het apparaat waarop de app draait.

Ondersteuning voor adaptieve vernieuwingsfrequenties

Met Android 16 kunnen apps profiteren van adaptieve vernieuwingsfrequenties, een functie waarmee de verversingssnelheid van het scherm zich aanpast aan de inhoud. Google heeft methoden toegevoegd om de compatibiliteit te controleren en het gebruik te optimaliseren. Dit maakt soepelere animaties en een efficiënter gebruik van batterijvermogen mogelijk.

Zoekfunctionaliteit in de fotokiezer

De fotokiezer krijgt een langverwachte zoekfunctie, waarmee gebruikers gemakkelijker door hun mediabibliotheek kunnen navigeren. Ook is er ondersteuning toegevoegd voor zoekopdrachten in cloudgebaseerde fotobibliotheken, zoals Google Foto’s. Dit wordt via een update uitgerold naar Android 16 en eerdere versies.

Op dit moment is er nog geen zoekfunctie in de fotokiezer in Android 16

Veiligere WiFi-bereikfuncties

WiFi Ranging is een functie voor nauwkeurige binnenshuis positionering en wordt veiliger dankzij nieuwe encryptiestandaarden en beschermingenb tegen aanvallen. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor toepassingen zoals het ontgrendelen van apparaten in de buurt.

Health Connect uitbreidingen

Health Connect ondersteunt nu activiteitsintensiteit, gebaseerd op richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit maakt het mogelijk om gegevens over matige en intensieve fysieke activiteiten bij te houden.

Betere ondersteuning voor voorspellende teruggebaren

Sinds Android 13 kunnen gebruikers zien waar een teruggebaar hen naartoe brengt voordat ze het gebaar voltooien. Android 16 voegt API’s toe die ontwikkelaars helpen om dit intuïtiever in hun apps te integreren.

Verbeteringen in de toegankelijkheid

Toegankelijkheidsaankondigingen worden minder storend. Verouderde methoden zoals announceForAccessibility worden afgeschaft om een consistentere ervaring te bieden voor gebruikers van schermlezers zoals TalkBack.

Extra functies en verbeteringen

Naast bovenstaande functies introduceert Android 16 nieuwe hulpmiddelen voor ontwikkelaars, waaronder verbeterde diagnostische opties en meer controle over taakuitvoering. Ook zijn er optimalisaties in hoe het systeem met achtergrondtaken omgaat en wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor processtarts.

Wanneer komt Android 16?

Google heeft eerder een tijdlijn gepubliceerd van Android 16-versies. Hierin is af te lezen dat er vanaf januari nog een aantal testversies verschijnen. We verwachten een definitieve versie van Android 16 ergens na april, in het tweede kwartaal van 2025. Eerder werd al duidelijk dat Android 16 eerder dan voorheen zou verschijnen. De testversie van Android 16 komt beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer.