Google geeft ‘Vind mijn apparaat’-app handige Personen-update

Google heeft een nieuwe update klaargezet voor de Find My Device app. In het Nederlands kennen we die als de app ‘Vind mijn apparaat’. Het delen van locaties met personen wordt mogelijk gemaakt met deze nieuwe versie van de toepassing. Maar er zijn meer verbeteringen.

Find My Device geüpdatet

Google heeft een nieuwe update uitgerold voor de Find My Device-app, in het Nederlands bekend als ‘Apparaat Vinden’, of ‘Vind mijn apparaat’. Met deze update wordt het mogelijk om locaties met anderen te delen, wat een uitbreiding betekent van de functionaliteit van de app.

Vernieuwd tabblad ‘Apparaten’

De update brengt enkele visuele en functionele wijzigingen met zich mee, te beginnen bij het tabblad ‘Apparaten’. De lijst met apparaten op volledig scherm heeft plaatsgemaakt voor een split-screenweergave. Hierboven bevindt zich een kaart, terwijl telefoons, tablets, smartwatches, koptelefoons en trackers daaronder worden weergegeven. De pictogrammen voor elk item zijn kleiner dan voorheen, en als er gezinsapparaten aan het account gekoppeld zijn, verschijnen extra filteropties.

Foto via 9to5Google

Introductie van het ‘Personen’-tabblad

Een van de grootste toevoegingen is het nieuwe ‘Personen’-tabblad, dat momenteel als bèta wordt aangeboden. Dit tabblad stelt gebruikers in staat om hun locatie te delen en die van familie en vrienden te bekijken. De interface is vergelijkbaar met die van het ‘Apparaten’-tabblad, inclusief filteropties zoals ‘Delen met jou’ en ‘Je deelt met’.

Personen met wie je locatiegegevens zijn gedeeld, verschijnen in een lijst met hun adres en de afstand tot jouw locatie. In de rechterbenedenhoek van de kaart is een zwevende actieknop (FAB) te vinden, waarmee gebruikers kunnen beginnen met het delen van hun locatie. Er wordt een kaartvoorbeeld weergegeven van wat er wordt gedeeld, inclusief een duurkiezer met opties als: ‘Voor 1 uur’, ‘Alleen vandaag’, ‘Totdat je dit uitschakelt’ en ‘Aangepaste duur’. Gebruikers kunnen kiezen om hun locatie direct met contacten te delen of een link te genereren.

Locatierechten en instellingen

Om gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteit moeten gebruikers de locatierechten van de app verlenen. Dit is nodig om een blauwe stip op de kaart weer te geven en de afstand tot vrienden te berekenen.

Daarnaast bevat de update een extra tabblad in het profielmenu, rechtsboven in de app. Hiermee kunnen gebruikers van account wisselen, inloggen als gast, geblokkeerde gebruikers bekijken en instellingen voor locatiedeling aanpassen.

De update, met versienummer 3.1.277-4, wordt vanaf nu breed uitgerold via Google Play.