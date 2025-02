Google heeft de data bekend gemaakt waarop een nieuwe editie van ontwikkelaarsconferentie Google I/O gepland staat. We verwachten dat Google’s AI-tool Gemini een prominente rol krijgt. Maar wat kunnen we nog meer verwachten tijdens Google I/O 2025?



Google I/O 2025 gepland

Google I/O 2025 vindt plaats op 20 en 21 mei 2025. Op deze datum krijgen vooral ontwikkelaars de nodige nieuwe aankondigingen te horen, maar ook voor consumenten is er genoeg nieuws te melden tijdens deze ontwikkelaarsconferentie. Doorgaans laat Google hier haar nieuwe functies van Google-apps zien en gebeurt het niet zelden dat we ook nieuwe producten en technologieën terugzien. Het meest interessant voor ‘de normale gebruiker’ is de keynote, waarin doorgaans dit soort nieuwe dingen gepresenteerd worden. Dit zal gebeuren op 20 mei.

Google geeft al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten. Zo zal Gemini een prominente rol gaan spelen. Dit is de AI-tool van Google en tevens alternatief voor bijvoorbeeld ChatGPT. In de afgelopen maanden heeft Google al veel verbeteringen doorgevoerd bij het platform. Tevens zal Android aandacht krijgen, met mogelijk wederom nieuwe functies, welke we terug gaan zien in het eerder aangekondigde Android 16. Ook andere diensten zullen aandacht krijgen; waaronder ook ontwikkelingen bij web- en clouddiensten.

Het is niet bekend of we hier ook de nieuwe Google Pixel 9a krijgen te zien, maar vermoedelijk doet Google dit op een ander moment. Google I/O 2025 zal net als voorgaande edities ook via een livestream te volgen zijn.