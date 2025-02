Google Zoeken-widget krijgt erg handige eigen gekozen snelkoppeling

Google werkt aan een update voor de Google Zoeken-widget. Deze widget geeft je vanaf nu de mogelijkheid om zelf een snelkoppeling toe te voegen. Bijvoorbeeld voor vertalen, het weer of iets anders.

Eigen snelkoppeling in Google Zoeken-widget

Een handige toevoeging voor de widget van Google Search. De Zoeken-widget van het bedrijf wordt uitgebreid met de mogelijkheid om zelf een snelkoppeling aan de zoekbalk toe te voegen. Gebruikers kunnen een aangepaste snelkoppeling instellen, waardoor je deze balk meer kunt personaliseren.

De vernieuwde widget biedt meer dan alleen het standaard spraakgestuurd zoeken en Google Lens. Gebruikers kunnen kiezen uit negen verschillende snelkoppelingen die zichtbaar worden naast de microfoon- en camera-iconen. Deze snelkoppelingen zijn onder andere vertalen (tekst of camera), liedjes zoeken, weerinformatie, sportresultaten, een woordenboek, huiswerk hulp via Lens, en financiële informatie. Daarnaast is er een snelle toegang tot de zoekwidget zelf.

De widget is te vinden op je startscherm, en je kunt deze aanpassen via de instellingen van de Google-app. Ga naar Google-appinstellingen > Zoekwidget aanpassen en je hebt toegang tot opties zoals het thema (systeem, licht, donker, of aangepast), transparantie en nu ook de snelkoppelingen. Wel lijkt het erop dat de functie nog niet direct voor iedereen beschikbaar is, zo zien we hem hier nog niet op de verschillende toestellen op de redactie.