Samsung neemt met One UI 7 afscheid van widgetcarrousel

Met de introductie van de One UI 7-update neemt Samsung afscheid van de full-size widgetcarrousel op het vergrendelscherm. Deze verandering is al zichtbaar in de eerste bètaversie van de software, gebaseerd op Android 15. Hierdoor kunnen gebruikers niet langer widgets in volledig formaat openen door op de klok op het vergrendelscherm te tikken.

Samsung stopt met widgetcarrousel

Hoewel de mogelijkheid om full-size widgets via de klok te openen verdwijnt, blijven miniwidgets beschikbaar. Deze kunnen nog steeds worden geopend door ergens op het vergrendelscherm lang te drukken. Bij het tikken op de klok worden nu alleen de tijd en datum weergegeven, in plaats van de eerder toegevoegde widgets.

Widgetcarrousel (foto via Android Authority)

In eerdere versies konden gebruikers widgets toevoegen aan de carrousel via Instellingen > Vergrendelscherm en AOD > Widgets. Deze optie ontbreekt nu in de eerste bèta van One UI 7. Samsung lijkt dus te kiezen voor een versimpeling van de vergrendelschermfunctionaliteit.

Het is nog onduidelijk waarom Samsung precies afscheid neemt van de widgetcarrousel. Mishaal Rahman speculeert dat de functie mogelijk niet breed werd gebruikt en dat Samsung deze stap neemt om de interface overzichtelijker te maken. Met nieuwe toevoegingen zoals de Now Bar – een functie om live-activiteiten bij te houden – lijkt Samsung de focus te verschuiven naar meer praktische innovaties.

Nieuw in One UI 7

De update naar One UI 7 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Denk aan een verticale app-lade, Galaxy Buds-integratie met nieuwe bedieningsmogelijkheden in het Quick Settings-paneel en 32 extra acties voor Routines. Het notificatiepaneel wordt opnieuw ingedeeld, wat bijdraagt aan een strakkere en gebruiksvriendelijkere interface.