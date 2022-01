Samsung Galaxy A53 brengt bezoek aan keuringsinstantie: dit zijn de specs

De specificaties van de nieuwe Galaxy A53 5G liggen op straat. Samsung brengt het toestel vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2022 uit.

Samsung Galaxy A53

Keuringsinstantie FCC heeft de Samsung Galaxy A53 op bezoek gehad. Dankzij dit bezoek weten we de specificaties van het nieuwe toestel, dat uitgebracht zal worden in het mid-end segment. Vermoedelijk staat de release voor deze smartphone gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Samsung geeft het toestel een octa-core processor, vermoedelijk de Exynos 1200 chipset. Er komt maximaal 8GB aan werkgeheugen en een 6,46 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De lijst met specificaties wordt compleet gemaakt met de camera-details. De front-camera krijgt een 32 megapixel lens, achterop krijgt het toestel heeft een 64MP lens, samen met een 12MP groothoek, 5MP macro en een 5MP dieptelens.

De accu van de nieuwe Samsung Galaxy A53 moet een capaciteit krijgen van 5000 mAh. Hierbij wordt genoemd; een dikte van 8,1 millimeter, een gewicht van 190 gram en een opslagruimte van 128GB of 256GB. Er is ook ruimte voor een geheugenkaart van maximaal 1TB.

Samsung levert de Galaxy A53 in de kleuren wit en blauw. De smartphone wordt ook uitgebracht in het zwart en oranje. De vorige generatie Galaxy A52 verscheen in maart, de nieuwe A53 wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

