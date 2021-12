Samsung komt volgend jaar met meer waterdichte Galaxy A-toestellen

Enige tijd geleden werd al duidelijk dat Samsung de Galaxy A-serie ook verschillende high-end mogelijkheden wil bieden. Nu wordt een nieuwe stap duidelijk. De Koreanen willen de nieuwe lichting Galaxy A-toestellen voorzien van een waterdichte behuizing.

Galaxy A wordt meer waterdicht

In het verleden heeft Samsung al een aantal waterdichte smartphones uitgebracht in de Galaxy A-serie. Volgens de Koreaanse bron The Elec krijgen we in 2022 van Samsung meer waterdichte middenklassers te zien, welke uitgebracht zullen worden in de Galaxy A-serie. Het zou een poging zijn van de fabrikant om beter te kunnen concurreren met de smartphones van verschillende Chinese merken.

De Galaxy A3 (2017) was waterdicht

Niet alle toestellen uit de Galaxy A-serie zullen voorzien zijn van een waterdicht ontwerp. Volgens de bron worden alle Galaxy A-smartphones, vanaf de Galaxy A33 voorzien van een IP-certificering. Welke IP-certificering precies afgegeven wordt voor welk toestel, is nu nog niet bekend. Het is goed mogelijk dat er hierin nog onderscheid gemaakt wordt tussen de modellen. De bron weet ook te melden dat Samsung het productieproces voor de achterpanelen van toestellen vereenvoudigt. Dit heeft als voordeel dat de productiekosten verlaagd kunnen worden.

In de afgelopen tijd is er informatie naar buiten gekomen over de Galaxy A33, de Galaxy A53 en de Galaxy A73. Verder gaan er hier en daar berichten rond over de Galaxy A13 en Galaxy A23. Wanneer deze modellen precies aangekondigd worden is nog onduidelijk.

