Samsung Galaxy A53: alle specificaties uitgelekt

We horen steeds meer over de nieuwe Samsung Galaxy A53. De specificaties van de nieuwe smartphone zijn uitgelekt.

Specs van Galaxy A53

De Samsung Galaxy A-serie wordt binnenkort uitgebreid met een reeks nieuwe modellen. Deze week kwamen al berichten binnen over de Galaxy A13, die nu ook officieel is aangekondigd voor Nederland. De A5X-serie is doorgaans het meest geliefd, en nu komen we nog meer te weten over de Samsung Galaxy A53.

De nieuwe telefoon krijgt een Exynos 1200 chipset met maximaal 6GB aan werkgeheugen. Verder krijgt het toestel 128GB aan geheugen en is er een 6,5 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Daarbij wordt gesproken over een 120Hz verversingssnelheid, en de telefoon wordt verwacht met een 32 megapixel front-camera. Achterop krijgt de Galaxy A53 een 64MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens en 5MP macrolens. Tot slot krijgt de telefoon een 5MP dieptesensor. Samsung geeft de camera ook optische beeldstabilisatie voor scherpe foto’s. De smartphone heeft zelfs de mogelijkheid om in 8K te filmen, met 24fps.

Samsung geeft het toestel direct Android 12 mee, samen met One UI. De berichten spreken over een 5000 mAh accu met 25W snelladen, alleen zal de oplader niet meegeleverd worden. We verwachten de telefoon zeer binnenkort.

