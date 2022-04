Samsung Galaxy A53 ontvangt april-update en verbeteringen

Samsung rolt voor de Samsung Galaxy A53 een nieuwe update uit in ons land. Naast een nieuwe beveiligingsupdate zien we ook verbeteringen voor de camera en meer.

Galaxy A53 met april-update

De tweede update tot nu toe wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy A53. Eind maart verscheen de eerste update voor het nieuwe toestel, nu is het dus tijd voor een volgende update. Hiermee worden enkele verbeteringen gebracht, zo wordt duidelijk na het zien van de changelog. Diederik maakt melding van de update.

Met de nieuwste update krijgt de Samsung Galaxy A53 beveiligingsupdate april 2022. Samsung levert samen ermee ook haar eigen patches. In de changelog staat verder dat er stabiliteitsverbeteringen zijn voor de camera. De precieze inhoud met wat er precies verbeterd is, is niet bekend. We nemen aan dat Samsung ook nog bugfixes en optimalisaties heeft doorgevoerd.

Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je Galaxy A53.