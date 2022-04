Eerste update voor Samsung Galaxy A53, One UI 4.1 voor Galaxy Note 10-serie

Samsung heeft de eerste update klaargezet voor de Samsung Galaxy A53. Daarbij is de Galaxy Note 10-serie de volgende in de rij waarvoor de One UI 4.1 update gedownload kan worden.

Eerste update voor Galaxy A53

De eerste update voor de Samsung Galaxy A53 kan gedownload worden. Van het weekend publiceerden we al een artikel dat de smartphone vanaf nu te koop is in dit land. Het toestel moet het nieuwe succesnummer worden van Samsung. Als we kijken naar de changelog, dan zien we een reeks nieuwe verbeteringen en optimalisaties die doorgevoerd worden bij de Samsung Galaxy A53.

Samsung belooft met de update, die circa 380MB groot is, dat er optimalisaties zijn voor games. Het gaat hierbij om optimalisaties in het gebruik van het werkgeheugen en het energieverbruik. Daarnaast wordt duidelijk dat de camera verbeteringen aangeboden krijgt, net als het apparaat zelf. Concrete details worden hierover niet gegeven. De Galaxy A53 is één van de eerste toestellen die voor een periode van vijf jaar updates zal ontvangen.

Galaxy Note 10-serie

Voor de Samsung Galaxy Note 10 en de Galaxy Note 10+ is Samsung eveneens gestart met het verspreiden van een update. Hierbij gaat het om de nieuwe One UI 4.1 update die een reeks verbeteringen brengt, samen met de game-verbeteringen zoals bij de Galaxy A53. Math maakt melding bij ons van de update. Het is een hele lange changelog vol verbeteringen en nieuwe functies. Verschillende Samsung-apps kunnen overweg met het Kleurenpalet, waarbij de kleuren in de interface worden overgenomen uit de achtergrond. Verder zijn er verbeteringen voor (portret-) functies in de camera, kun je dankzij Smart Widget verschillende widgets combineren en zijn er verschillende andere verbeteringen doorgevoerd.

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw smartphone, krijg je hiervan een notificatie.

