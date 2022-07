Samsung Galaxy A53, Note 10-serie en Galaxy Tab A8 krijgen nieuwe security-update

Een nieuwe update wordt door Samsung voor verschillende apparaten uitgerold. Het gaat om zowel de juli- als de juni-update die uitgerold wordt. Updates zijn er voor de Galaxy A53, de Note 10, Note 10+ en de Galaxy Tab A8.

Updates bij Samsung

Samsung heeft voor enkele modellen een nieuwe update uitgebracht. Allereerst is er een update voor de Samsung Galaxy A53. Dit recent verschenen mid-end toestel wordt geüpdatet met beveiligingsupdate juli 2022, de meest recente patch vanuit Google. Hierbij worden niet alleen de patches vanuit Google geleverd, maar ook Samsung’s eigen patches van juli. Samsung belooft in de changelog verder dat de stabiliteit van de camera is verbeterd en dat de algehele stabiliteit van het apparaat is verbeterd. De update is circa 423MB groot.

Galaxy Note 10(+)

De beveiligingsupdate van juli wordt vanaf nu ook uitgerold naar de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+. Deze ruim 200MB grote update pakt de beveiligingslekken aan tot en met die van juli. Verder zien we geen nieuwe functies of veranderingen met deze update.

Galaxy Tab A8

Tot slot is er een nieuwe patch voor de Samsung Galaxy Tab A8. De mid-end tablet krijgt een 493MB grote update, maar niet de meest recente. We zien de beveiligingsupdate van mei binnenkomen, waarover ook Marco ons bericht. Samsung spreekt over verbeterde en nieuwe functies, maar treedt hierover niet in detail. Zo op het eerste gezicht zien we ook geen veranderingen hier. Verder worden enkele andere verbeteringen doorgevoerd, zoals te zien is in bovenstaande screenshot.

