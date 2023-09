Samsung Galaxy A53 en A52 krijgen september-update; ook update Note 10

Updates zijn er weer van Samsung. De fabrikant rolt de september-update uit voor de Galaxy A52 en A53, en daarbij zien we ook een laatste update voor de Galaxy Note 10-modellen.

Updates bij Samsung

Samsung rolt voor verschillende modellen een nieuwe update uit. Allereerst is er nieuws voor de Galaxy Note 10-serie. De twee smartphones uit het gamma zien de beveiligingsupdate van augustus 2023 binnenkomen.

Het is de verwachting dat deze update, de laatste is voor de Galaxy Note 10-serie. De smartphone is namelijk vier jaar oud en Samsung heeft de Galaxy Note 10 en Note 10+ uit het overzicht gehaald met toestellen die nog updates krijgen. Marcus deelt nu de informatie dat voor zijn Note 10 de update van augustus gedownload kan worden; waarmee we het vermoeden hebben dat het laatste update is voor de Note 10-reeks. Er zijn geen verdere veranderingen of aanpassingen.

Galaxy A52 en A53

Twee toestellen uit de A-serie krijgen eveneens een update aangeboden. Om precies te zijn gaat het om de Samsung Galaxy A52 en de Galaxy A53 die vanaf nu de update aangeboden krijgen, zo horen we van DroidApp-lezer Han. De smartphones krijgen beveiligingsupdate september 2023 aangereikt. Hierbij zien we verder geen nieuwe functies of grote veranderingen. Wel zijn ook Samsung’s eigen patches toegevoegd.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar. Kun je deze downloaden, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

