Samsung rolt grote augustus-update uit voor Galaxy A53 en Z Flip 5

Twee modellen van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe security-patch. Een flinke augustus-update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy A53 en de Galaxy Z Flip 5. Wat brengt de update nog meer?

Augustus-update bij Samsung

Op het randje van de maand augustus heeft Samsung voor twee van haar modellen een nieuwe update klaargezet. Allereerst is de Samsung Galaxy Z Flip 5 aan de beurt. De smartphone verscheen van het weekend uitgebreid in onze Samsung Galaxy Z Flip 5 review. Nu wordt de telefoon bijgewerkt met een ruim 300MB grote update. De changelog laat niet veel los over wat er nieuw is. Behalve dus de beveiligingsupdate van augustus. Daarbij is het goed mogelijk dat de fabrikant werk heeft gemaakt van verbeteringen voor de stabiliteit en prestaties.

Han laat aan DroidApp weten dat voor de Samsung Galaxy A53 eveneens een update klaarstaat. Ook die smartphone hebben we eerder uitgebreid getest en onze bevindingen daarvan lees je in de Samsung Galaxy A53 review. De smartphone wordt bijgewerkt met de augustus-patch. Verder belooft Samsung verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid, en zijn er updates voor de Samsung-apps. Het is een hele flinke update, met een grootte van een kleine 1,3GB. Bovenop de patches van Google voegt Samsung ook eigen patches toe.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.