OnePlus Nord krijgt OxygenOS 11.1.6.6 update met nieuwe patch

OnePlus heeft voor de gebruikers van de OnePlus Nord een nieuwe update klaargezet. De in 2020 uitgebrachte Nord krijgt de update naar OxygenOS 11.1.6.6.

OnePlus Nord krijgt OxygenOS 11.1.6.6

De OnePlus Nord-serie bestaat inmiddels uit meerdere smartphones; waaronder de door ons erg goed beoordeelde OnePlus Nord 2. De smartphone waar het in deze serie mee begon is echter nog niet vergeten door de fabrikant. De fabrikant is begonnen met het uitrollen van OxygenOS 11.1.6.6 voor de Nord.

Wat brengt deze nieuwe update voor de OnePlus Nord? Het is duidelijk dat er geen lange changelog hoort bij de update naar de nieuwe OxygenOS-versie. Allereerst belooft het merk verbeterde systeemstabiliteit en fixes voor enkele bugs. Daarnaast wordt beveiligingsupdate oktober 2021 meegeleverd. De spreekwoordelijke kers op de taart is de OnePlus Store app; welke gelukkig ook te de-installeren is.

De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet. De fabrikant rolt updates gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren totdat iedereen de nieuwe update binnen ziet rollen.

Changelog

System Improved system stability and general bug fixes Updated Android Security Patch to 2021.10

OnePlus Store (Only EU/NA) An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)