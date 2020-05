‘Huawei en Honor stoppen met eigen Kirin-chipset, stappen over op MediaTek’

Als we de laatste berichten uit China mogen geloven, stappen Huawei en Honor over op chipsets van MediaTek. Door de Amerikaanse sancties is de ontwikkeling van de eigen Kirin processor in het nauw gedreven.

Honor en Huawei met MediaTek chipset?

De Chinese fabrikant Huawei krijgt steeds maar weer tegenslagen te verduren. Vorig jaar begonnen de Amerikaanse sancties tegen Huawei. Volgens de VS zou Huawei zich schuldig maken aan spionage, waar tot nu toe nooit bewijs voor is gevonden, het land is bang voor de concurrentie uit China, zo lijkt het. Het gevolg, geen Google-diensten meer op de smartphones van Huawei.

Vorige week werden er enkele aanvullende sancties ingevoerd. Hierdoor mag in dit geval TSMC, een Taiwanese chipfabrikant, niet meer leveren aan Huawei. De fabrikant maakt namelijk gebruik van componenten uit Amerika. Huawei en TSMC werken samen bij de realisatie van de Kirin-chipsets die we in het merendeel van de telefoons tegenkomen.

Omdat de hardware zeer nauw samenwerkt met de software, kan dit een groot probleem vormen voor de grootse Chinese fabrikant. De nieuwe sancties gaan over ongeveer vier maanden al in, waardoor er haast is bij het maken van beslissingen. Dit is namelijk van groot belang voor nieuwe toestellen. TSMC probeert nog wel een handelsvergunning te krijgen, waardoor het toch zaken mag blijven doen met Huawei. Het is onbekend of die ook afgegeven gaat worden.

De gevolgen voor Huawei gelden ook voor Huawei-dochter Honor. Deze fabrikant zou volgens Chinese media inmiddels gekozen hebben voor MediaTek processoren. Deze fabrikant levert ook 5G-chipsets, al zijn ze qua specificaties minder snel en krachtig dan de krachtige processoren van Qualcomm. De keuze voor MediaTek wordt vooral gezien als tussenstop. MediaTek werkt al samen met Huawei voor chipsets in verschillende IoT- en netwerkproducten.

