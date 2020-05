Honor kondigt groot aantal slimme apparaten aan: nieuwe tablet, stofzuiger en meer

Honor heeft tijdens een online aankondiging een reeks nieuwe apparaten aangekondigd. Het gaat om slimme apparaten, waaronder een stofzuiger en tandenborstel, maar ook een tablet en laptop.

Honor met nieuwe Choise-producten

Onder de naam Honor Choise heeft de Chinese dochter van Huawei een aantal nieuwe apparaten gepresenteerd. Geen smartphones dit keer, maar wel slimme apparaten die gebruikt kunnen worden in het huishouden. Honor heeft een eigen stofzuiger aangekondigd, welke ook kan dweilen. Op een volgeladen accu gaat hij 65 minuten mee. Daarnaast presenteert Honor een ventilator, luchtbevochtiger, een slimme bureaulamp die gebruikers moet helpen ontspannen en een eigen elektronische tandenborstel. Honor laat op de aankondiging ook een slimme waterkoker zien die beschikt over slimme instellingen.

De Honor Router 3 is de eerste router van de Chinese fabrikant en geeft toegang tot de nieuwste WiFi 6-standaard. Het behaalt een maximum van 3000 Mbps over een 2,4GHz band of een 5GHz band. In China gaat het apparaat zo’n 30 euro kosten. Verder laat Honor de Vision 1 Series zien, een ‘smart screen televisie’ met 8K display, 4 10W speakers en toegang tot slimme opties. De 55 inch tv begint bij omgerekend 300 euro. We gaan er niet vanuit dat de televisie naar ons land komt.

MagicBook Pro

Huawei heeft sinds enige tijd al laptops onder de naam MateBook. Honor presenteert haar nieuwe MagicBook Pro. Een laptop met een flink scherm; 16,1 inch en 4,9 millimeter dunne bezels. De Honor MagicBook Pro wordt geleverd met een Intel Core i7 10510U processor en NVIDIA GeForce NX350 grafische kaart. De versie met i7-processor, 16GB RAM en 512GB SSD kost omgerekend 860 euro in China. Kies je voor de versie met i5-processor, dan komt het bedrag uit op 770 euro.

ViewPad 6

Er is ook een nieuwe tablet, de Honor ViewPad 6. Deze tablet heeft een 10,4 inch met 2K-resolutie. Er is een Kirin 985 processor met ondersteuning voor 5G en WiFi 6. Dankzij de vier speakers kun je optimaal genieten van de geluidskwaliteit. Verder heeft de tablet 6GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte, een 13 megapixel camera, 8MP front-camera en 7250 mAh accu. Vanuit de doos is de Honor ViewPad 6 uitgerust met Android 10, maar ontbreken de Google-diensten. Je kunt de ViewPad ook gebruiken met een stylus, de Honor Magic Pencil.

Verkrijgbaarheid

Honor brengt de apparaten verspreid over het jaar uit in verschillende landen. Honor Nederland laat aan DroidApp weten dat nog niet bekend is welke apparaten naar ons land komen, en voor welke prijs. Wel zullen we deze pas eind Q3 2020 in Nederland gaan zien en zullen deze enkel via de webwinkel van Honor zelf verkocht worden.