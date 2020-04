Honor 30, 30 Pro en 30 Pro+ aangekondigd: nieuw design en 50MP camera

Honor heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd, met een opvallend design. Los van dat ze wat weg hebben van de Huawei P40-serie, kun je er niet omheen dat je een Honor in handen hebt.

Honor 30-serie aangekondigd

Vorig jaar mei zagen we de aankondiging van de Honor 20-serie, en nu is het de beurt aan de reeks van de Honor 30. De modelserie bestaat uit drie modellen die allen ook wat weg hebben van de Huawei P40-serie. De smartphones die aangekondigd zijn, zijn de Honor 30, Honor 30 Pro en de Honor 30 Pro+. Opvallend is dat je er niet omheen kunt dat het om een Honor-toestel gaat. Het logo van de Chinese fabrikant domineert de achterzijde van de telefoon. Bij sommige kleurkeuzes wordt een kleiner logo getoond.

Honor 30

De Honor 30 is een toestel zonder doorlopende schermranden. Dit scherm heeft een grootte van 6,53 inch en heeft een Full-HD+ resolutie en betreft een OLED-paneel. De vingerafdrukscanner is in het scherm geplaatst. Er is een Kirin 985 processor met ondersteuning voor 5G. In de punch-hole zit de 32 megapixel front-camera, achterop is een quad-camera te vinden met een groothoek, tele en macrolens. De 4000 mAh accu kan met 40W snel opgeladen worden. De Honor 30 komt met 6/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte.

Honor 30 Pro

De Honor 30 Pro heeft wel doorlopende schermranden en heeft een iets groter scherm; 6,57 inch. Ook dit is een OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een geïntegreerde vingerafdrukscanner. Aan boord van het toestel is een Kirin 990 processor met 5G-support. Er is 8GB aan werkgeheugen met 128/256GB aan opslagruimte. Voorop een 32MP + 8MP dual-front camera, achterop een quad-camera met 40MP, 8MP perscoop, 16MP groothoek en 2MP dieptelens. Hiermee kun je 5x optisch zoomen. De Honor 30 Pro verschijnt met een 4000 mAh accu met 40W snelladen.

Honor 30 Pro+

Tot slot is er de Honor 30 Pro+. Dit toestel heeft als enige een 90Hz beeldscherm en kent veel gelijkenissen met de Honor 30 Pro. Het toestel heeft eenzelfde scherm en processor, en heeft een 50MP hoofdcamera in plaats van het 40MP exemplaar op de 30 Pro. Daarbij kan je de 4000 mAh accu van de Honor 30 Pro+ ook met 27W draadloos opladen en verschijnt de plus-versie ook met 12GB aan werkgeheugen.

Release

De Honor 30-serie verschijnt vanaf volgende week in China. Over een release buiten China is niks bekend gemaakt. Alle drie de devices hebben Android 10 aan boord, maar missen helaas de Google-diensten. Dit betekent dat je gebruik kunt maken van het app-aanbod in de AppGallery zoals we beschreven in de Huawei P40 Pro review.