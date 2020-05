Honor brengt nieuwe Honor 20e uit in Nederland

Honor heeft een nieuwe smartphone uitgebracht, voorzien van Google-diensten. Het is de Honor 20e, het vierde model in de Honor 20-serie. Het toestel heeft een strak design en komt op de markt voor een bedrag van rond de 180 euro.

Honor 20e

Na de Honor 20, 20 Pro en 20 Lite is het tijd voor een vierde model; de Honor 20e. Het toestel heeft een voor Honor herkenbaar design en verschijnt in het blauw en zwart. Nederland is één van de weinige landen waar de Honor 20e uitgebracht wordt. De smartphone komt ook uit in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Aan boord van de Honor 20e is een 6,21 inch Full-HD+ beeldscherm een een triple-camera. Met een 24 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoeklens en 2MP telefotolens.

De Honor 20e is voorzien van een Kirin 710F chipset, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Daarbij heeft de telefoon een 3400 mAh accu meegekregen en een Micro-USB aansluiting. Ook NFC vinden we terug bij de Honor 20e. Goed om te weten is dat het toestel geleverd wordt met Android 9 Pie. Dit is niet meer de nieuwste Android-versie, maar een update naar Android 10 zit in de pijplijn, zo laat Honor aan DroidApp weten. Ook is er ondersteuning voor Google-diensten.

Honor brengt de Honor 20e uit voor een bedrag van 179 euro. Je kunt het toestel voorlopig alleen aanschaffen bij Honor zelf via deze link. Tijdelijk kost hij je 149 euro. De Honor 20e is een variant op de Honor 20 Lite, al zijn er enkele kleine verschillen.