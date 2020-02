Honor 10 Lite krijgt update naar Android 10 in Nederland

Goed nieuws voor de bezitters van de Honor 10 Lite. De smartphone wordt vanaf nu in ons land bijgewerkt met de update naar Android 10.

Android 10 voor Honor 10 Lite

De Honor 10 Lite gaat inmiddels al weer een tijdje mee. Toch wordt de smartphone niet vergeten met het verspreiden van nieuwe updates. DroidApp-lezer Huub laat aan ons weten dat zijn Honor 10 Lite een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Het is de grote update van Android 10, samen met EMUI 10.

De nieuwe versie brengt een reeks verbeteringen naar het toestel. Denk aan het volledig donkere thema, maar ook de verbeterde notificaties met snelle acties. Daarbij geeft Android 10 je meer te zeggen over je privacy. Je kunt namelijk per app instellen of en zo ja, wanneer, een applicatie toegang mag hebben tot je locatie. Bij EMUI 10, de skin van de telefoon, zien we ook verbeteringen, waaronder wat veranderingen in de interface en vormgeving.

Huub laat weten dat met de update ook beveiligingsupdate december 2019 wordt meegeleverd. De update heeft een grootte van 3,41GB. Omdat updates gefaseerd worden uitgerold, kan het zijn dat het nog even duurt voordat je een melding krijgt van de update. Als deze beschikbaar is verschijnt er hiervan een melding op je smartphone. Deze week werd ook al de Honor 8X bijgewerkt met de Android 10-update.