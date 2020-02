Honor 8X: update naar Android 10 bereikt Nederland

Goed nieuws voor de bezitters van de Honor 8X. De fabrikant is in Nederland begonnen met het uitrollen van de update naar Android 10.

Android 10 voor Honor 8X

Honor presenteerde in 2018 de Honor 8X. De smartphone was voorzien van prima specificaties voor een nette prijs. In onze Honor 8X review waren we ook erg enthousiast over het toestel, want je krijgt veel voor weinig. De telefoon verscheen op de markt met Android 8.1 Oreo. In maart vorig jaar bracht Honor de update naar Android 9 Pie uit en nu is het tijd voor een andere grootse update.

Stephen laat aan DroidApp weten dat zijn Honor 8X bijgewerkt wordt met de update naar Android 10, samen met EMUI 10. Dit is de nieuwste Android-versie die door Google is vrijgegeven en brengt een hoop verbeteringen. Denk aan het volledige donkere thema, verbeterde notificaties met slimme acties en betere permissies waarbij je kunt aangeven welke app wanneer toegang mag hebben tot je locatie. Met EMUI 10 zijn er enkele veranderingen doorgevoerd in de vormgeving van de interface. Ook is het multitaskvenster vernieuwd.

De Honor 8X krijgt samen met de update naar Android 10, de beveiligingsupdate van januari mee. Honor rolt de update gefaseerd uit, waardoor het even kan duren voordat iedere gebruiker de update binnen ziet rollen op zijn of haar toestel.