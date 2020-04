Huawei Nova 5T en Honor View 20 krijgen beveiligingsupdate maart 2020

Er wordt in Nederland een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold voor de Honor View 20 en de Huawei Nova 5T. Beide toestellen krijgen de patch van maart, waardoor ze weer beter beveiligd zijn.

Nova 5T en View 20 krijgen update

Gebruikers van de Huawei Nova 5T en de Honor View 20 kunnen vanaf nu een update verwachten op hun toestel. Henk laat weten dat zijn Nova 5T de update van maart heeft gekregen, waarbij de update een grootte heeft van 155MB. De laatste security-patch was die van december, dus het is goed te zien dat het toestel weer een update heeft mogen ontvangen. Als we kijken naar de changelog zijn er verder geen veranderingen doorgevoerd bij het toestel.

Ook voor de Honor View 20 staat weer een nieuwe security-update klaar. Ook dit is de beveiligingsupdate van maart 2020. Frank laat ons weten dat hij deze patch inmiddels heeft mogen ontvangen op zijn smartphone. De omvang van deze update komt uit op 134MB. Bij deze update zijn eveneens geen nieuwe functies toegevoegd.

De updates worden vanaf nu uitgebracht. Wanneer deze beschikbaar is voor jouw smartphone, krijg je hiervan een melding op je toestel. Eventueel kun je handmatig controleren op updates via het menu met instellingen, en daar kiezen voor software-update.

