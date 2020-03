Huawei Nova 5T: update naar Android 10 met nieuwe functies uitgerold

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Huawei Nova 5T. Dit toestel krijgt de update naar Android 10 aangeboden.



Nova 5T krijgt Android 10

De Huawei Nova 5T verscheen op de markt met Android 9 Pie. Inmiddels is de Chinese fabrikant begonnen met het bijwerken van dit toestel naar Android 10. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Android 10 brengt een hoop nieuwe features naar het toestel. Te denken aan een compleet donker thema, verbeterde notificaties met slimme acties, gestures en verbeterde privacy-opties. Je kunt vanaf nu per app aangeven of en zo ja wanneer een applicatie toegang mag hebben tot je locatie. Daarbij levert Huawei ook EMUI 10 mee, de nieuwste versie van de eigen skin.

DroidApp-lezer Henk laat ons weten dat de update gedownload kan worden voor het toestel. Echter kan het zijn dat je hem enkel nog aangeboden krijgt als je controleert op updates via de HiCare / Support app, zo laat Henk ons weten. Opvallend is dat de update ook beveiligingsupdate december meebrengt, die toch al weer even uit is. Hopelijk brengt Huawei binnenkort nog een nieuwere beveiligingsupdate uit voor het toestel.