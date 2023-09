Google stopt met ondersteuning van Pixel 4a 4G

Google heeft de ondersteuning voor de Pixel 4a (de niet-5G-versie) officieel beëindigd. De telefoon ontving in augustus 2023 zijn laatste update, en er zijn geen plannen om deze te verlengen.

Laatste update voor Pixel 4a

De Pixel 4a 4G was niet bepaald een interessante smartphone te noemen. Slechts enkele weken voor de release van de Pixel 5-modellen kwam Google met de introductie van de Pixel 4a. Het was een kleine upgrade in vergelijking met dat van de Pixel 3a. Met de komst van Android 14 Developer Preview en de publieke bèta’s, kwamen deze voor verschillende modellen beschikbaar, maar niet voor de Pixel 4a. Dit bevestigde dat Google de telefoon nooit van plan was te updaten.

Het is belangrijk om de Pixel 4a te onderscheiden van de Pixel 4a 5G. Deze laatste komt in aanmerking voor Android 14, en zal nog een jaar lang software-updates blijven krijgen. Dat model was gelijk ook een stuk interessanter. De smartphone werd drie jaar geleden uitgebracht en inmiddels zijn we aangekomen bij de Pixel 7a. Die smartphone is ook officieel in Nederland verkrijgbaar en bespraken we eerder in de Pixel 7a review.