Pixel 5 in het groen en persfoto’s Pixel 4a 5G verschenen

Er is wederom nieuws te melden over de nieuwe smartphones van Google. Naast duidelijke persfoto’s van de Pixel 4a 5G laat ook de Pixel 5 weer van zich horen. We zien deze smartphone nu in verschillende kleuren.

Pixel 5 in het groen

Gisteren schreven we al over de Pixel 5 specificaties die volledig uit waren gelekt. Nu is er opnieuw wat te melden over deze smartphone. Op het internet zijn foto’s opgedoken van deze smartphone in de kleur groen. Google kiest doorgaans grappige namen voor de kleuren van hun toestellen, maar van deze kleur is de naam nog niet bekend. Naast de groene kleur zien we ook de zwarte kleur nog eens voorbij komen. Google zal het toestel op 30 september aankondigen. Volgens de informatie moet ‘de 5’ vanaf 16 oktober verkrijgbaar zijn.

Pixel 4a 5G

We zagen eerder al de Pixel 4a, maar er zit nog een model in de pijplijn. Op dezelfde dag zal Google de nieuwe Pixel 4a 5G aankondigen, een aangepaste versie van de 4a, maar dan met ondersteuning van het 5G-netwerk. De foto’s zijn gedeeld door Evan Blass, de bekende leaker die vaker vroegtijdig beeldmateriaal en informatie deelt over smartphones.

De kans is nog altijd maar klein dat we de toestellen in Nederland gaan zien. Officieel zal Google de toestellen niet uitbrengen. Wel zou het zeker kunnen zijn dat ze hun weg naar ons land vinden via grijze import.