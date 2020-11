Google laat je binnenkort nog sneller je nieuwe Android-telefoon instellen

Het instellen van je nieuwe Android-toestel is al lang niet meer op zo’n grote klus als dat het vroeger was. Toch heeft Google een manier ontdekt om dit in de toekomst nog sneller te laten verlopen. Bij het instellen van je nieuwe smartphone krijgen belangrijke apps voor jou hierop voorrang.

Sneller je nieuwe Android instellen

Wanneer je nu overgaat van je oude Android- naar je nieuwe Android-toestel, gaat dat best soepel en snel. Je maakt een back-up op je oude toestel, die opgeslagen wordt in je Google-account, en zet deze terug op je nieuwe toestel. Hiermee worden geïnstalleerde apps meegenomen, en ook bijvoorbeeld je gesprekgeschiedenis, opgeslagen WiFi-netwerken, SMS’jes en bijvoorbeeld je achtergrond. Het installeren van de applicaties kan een hoop tijd in beslag nemen, zeker als je veel apps op je oude toestel had. Dat weten we hier als geen ander met de vele reviewtoestellen waar we tussen wisselen.

Google werkt nu aan een fijne verbetering om dit instelproces te versnellen. Hiervoor is in de code van het Android Open Source Project een ontdekking gedaan die ‘installatiehints’ genoemd wordt. Het is een feature die apps die voor de gebruiker belangrijk zijn, voorrang geeft bij het installeren. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld veel gebruik maakt van WhatsApp, deze applicatie bij het instellen van je nieuwe smartphone, als eerst geïnstalleerd wordt.

Dit heeft als voordeel dat je als gebruiker direct aan de slag kunt gaan met het instellen (en gebruiken) van apps die voor jou het meest belangrijk zijn. Applicaties die je minder vaak gebruikt, zullen hierdoor pas later geïnstalleerd worden. Het is geen grote vernieuwing, maar wel een fijne verbetering die zeker van pas kan komen bij degenen die met regelmaat wisselen van telefoon. Het is onduidelijk wanneer Google de nieuwe installatiehints uitrolt. Misschien dat dit al met Android 12 gebeurt, maar daarover is nog niets bekend.

