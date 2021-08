Google Nest Cam en Nest Doorbell aangekondigd: alle details op een rij

Google heeft onder de Nest-vlag twee nieuwe producten aangekondigd. Het gaat om de Nest Cam en de Nest Doorbell. Met de twee nieuwe producten wordt het portfolio van smart-home apparaten verder uitgebreid.

Nieuwe Nest Cam en Nest Doorbell

Google heeft een tijd geleden Nest ingelijfd en brengt haar slimme smart-home apparaten uit onder de Nest-merknaam. Het bedrijf heeft nu twee nieuwe producten gepresenteerd; de Nest Cam en de Nest Doorbell. Alle twee de apparaten hoeven niet langer meer met het stroom verbonden te zijn, maar kunnen ook gebruikt worden in combinatie met de oplaadbare accu. Je kunt er ook voor kiezen om ze alsnog aan het stroom te hangen. Het voordeel van de oplaadbare accu is dat je de Nest-apparaten op een plek kunt bevestigen die jij handig vindt, ook als er geen stopcontact in de buurt is.

Nest Cam

We beginnen met de Nest Cam. De nieuwe generatie is voorzien van IP54 certificatie, waardoor het beter bestand is tegen water. Hierdoor kan hij zowel binnen als buiten gebruikt worden. Met de 2 megapixel 130-graden camera, die beelden opneemt in Full-HD, kan digitaal ingezoomd worden en ook is er bewegingsdetectie aanwezig. Er komt ook een Floodlight-versie van de Nest Cam. Deze heeft twee lampen aan weerszijden. Deze kunnen ingeschakeld worden om in het donker te filmen, of als extra verlichting gebruikt worden. De Nest Cam is voorzien van een speaker en microfoon, net als bij de voorgaande editie.

Het is een slimme camera, en dat zien we ook terug aan de functionaliteit. Over een gezichtsveld van 110 graden en 7,5 meter verte is er bewegingsdetectie. Je kunt direct schakelen met de camera via de Google Home-app, maar beelden ook direct bekijken op de Google Nest Hub.

Nest Deurbel

De nieuwe Nest Doorbell is de slimme deurbel die aangekondigd is. Wanneer er aangebeld wordt, kun je er voor kiezen dat het geluid ook afgespeeld wordt via Nest-speakers of displays. De deurbel is uitgerust met een camera; welke in staat is om bepaalde gebeurtenissen te detecteren. Denk aan een pakketbezorger; waarover je een notificatie kunt krijgen. Middels night-vision moeten de beelden in de avonduren ook van goede kwaliteit zijn. Ook dit slimme apparaat werkt weer met behulp van de Google Home app of de Nest Hub. Om ongewenste verrassingen te voorkomen kun je via de app ook de accucapaciteit zien van de deurbel. Is de batterij bijna leeg, dan kan hij in een speciale accubesparingsmodus vallen.

Verkrijgbaarheid

Vanaf 24 augustus kun je de Nest Cam en de Nest Doorbell met accu kopen voor 199,99 euro. De bedrade Nest Cam en de Nest Cam met Floodlight komen later beschikbaar. De prijs daarvan is nog niet gedeeld.