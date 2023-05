Google werkt aan Nest Locator Tag als alternatief voor Apple AirTag

Verschillende bedrijven hebben een gadget uitgebracht, waarmee je iets kunt lokaliseren. Google gaat nu volgen met de Nest Locator Tag. Het apparaat doet denken aan de Apple AirTag. Mogelijk wordt het product in mei aangekondigd.

AirTag van Google

Dankzij nieuwe informatie die online is verschenen, komen we meer te weten over een nieuw product van Google. Het bedrijf werkt aan de Nest Locator Tag. Hiermee kun je, net als met de Apple AirTag en bijvoorbeeld een product als Tile of de Galaxy SmartTag+ snel iets terugvinden. Zo kun je hem bevestigen aan je sleutelbos of in je portemonnee stoppen, om deze snel terug te vinden.

De geuchten over een eigen alternatief van Google gaan al langer rond. Het product werd bedacht met codenaam Grogu. Nu is er in de Material Icons-catalogus van Google het pictogram ontdekt. Verdere specificaties en eigenschappen ontbreken nog op dit moment. Zo is onduidelijk of het product bijvoorbeeld over een klein speakertje beschikt, zodat je hem op een afstand kunt horen en lokaliseren. We verwachten dat Google het product op 11 mei aankondigt. Dan zullen we ook de nieuwe Pixel 7a, Pixel Fold en mogelijk nog meer gaan zien.