Samsung presenteert Galaxy SmartTag+: je spullen terugvinden middels AR

Kort geleden, bij de aankondiging van de Samsung Galaxy S21-serie, presenteerde Samsung de Galaxy SmartTag. Nu is het tijd voor een opvolger met nog meer functionaliteit; Galaxy SmartTag+.

Samsung Galaxy SmartTag+

Ben je weleens je spullen kwijt en geen idee waar je ze terug kunt vinden, zoals je sleutels of portemonnee? De Samsung Galaxy SmartTag+ kan daar nu nog beter bij helpen. We zagen eerder al de Galaxy SmartTag en deze kon je bijvoorbeeld in je portemonnee stoppen of aan je sleutelbos bevestigen. Het principe van de SmartTag+ is eigenlijk hetzelfde, maar voegt nog een extra functionaliteit toe.

Het nieuwe model kan zowel overweg met Bluetooth Low Energy (BLE) als met UWB, dat staat voor ultrawideband. Deze techniek maakt het mogelijk om met grote precisie te bepalen waar iets zich bevindt. Toestellen die UWB-technologie aan boord hebben zijn onder andere de Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra en Galaxy Z Fold 2. Middels Augmented Reality (AR) kun je dankzij UWB, direct je spullen terugvinden. Er wordt daarmee gebruik gemaakt van de camera in het toestel en UWB. Het terugvinden van je spullen werkt nog steeds via de SmartThings app.

Vanaf eind april is de Galaxy SmartTag+ verkrijgbaar. De prijs komt uit op 39,99 euro. In mei moet een duo-pack verschijnen voor 64,99 euro.