Motorola Edge 60 Fusion laat zich zien: in deze kleuren

Het lijkt erop dat het niet heel lang meer gaat duren totdat Motorola haar nieuwste Edge-telefoon aankondigt. In het geruchtencircuit komt wederom de Motorola Edge 60 Fusion voorbij. We weten nu in welke kleuren de telefoon uitgebracht gaat worden.

Motorola Edge 60 Fusion komt voorbij

In het geruchtencircuit zien we de nieuw Motorola Edge 60 Fusion steeds vaker opduiken. Gingen van de week al de berichten over de verschillende modellen, laat de nieuwe telefoon zich nu opnieuw zien. In een nieuwe foto die door Motorola gedeeld zelf gedeeld wordt, zien we het nieuwe toestel in vier verschillende kleuren.

De Motorola Edge 60 Fusion zou volgens geruchten aangekondigd worden op 2 april. Motorola zelf deelt nog geen datum, maar heeft wel middels teasers het bestaan van de telefoon bevestigd. In de berichten belooft Motorola nieuwe Moto AI-functies, een hoge snelheid en betere camera en worden de nieuwe kleuren bij naam genoemd. De blauwgrijze kleur wordt Pantone Slipstream genoemd, de roze Pantone Zephyr en de mintgroene gaat door onder de naam Pantone Amazonite.

Verwacht wordt dat de telefoon komt met een 50 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel selfielens. Tevens zou er een 5500 mAh batterij aanwezig zijn, met ondersteuning voor 68W laden. In Europa zou er een adviesprijs gaan gelden van rond de 350 euro, voor de variant met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De smartphone zou draaiende gehouden worden middels de Dimensity 7400 chipset van Qualcomm.