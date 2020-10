Huawei kondigt 22 oktober nieuwe Mate 40-serie aan

Huawei komt met een nieuwe uitgebreide smartphone op de markt. Over anderhalve week kunnen we kennismaken met de nieuwe Huawei Mate 40-serie.

Huawei Mate 40 op 22 oktober

Op 22 oktober zal Huawei het doek van een nieuwe smartphone halen. Op die dag zal de Chinese fabrikant in haar thuisland de nieuwe Huawei Mate 40-serie aankondigen. Opnieuw zal er een volledige focus zijn op de camera, die weer alle aandacht krijgt. Daarnaast zal Huawei ook de nodige aandacht hebben geschonken aan de prestaties en de multimediamogelijkheden van de smartphone.

De Mate 40-serie zal naar verwachting bestaan uit vier modellen; een standaard model, een Pro, Pro+ en een duurdere variant met het label ‘Porsche Design’. Hierbij zal er onderscheid gemaakt worden in het scherm, de camera’s en wellicht wat kleine details. De processor zou bij de vier toestellen gelijk moeten zijn; de Kirin 9000 chipset, inclusief ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Huawei zal op 22 oktober vermoedelijk zich nog alleen richten op de Chinese markt. Er is niks bekend over de release in Europa. Door de sancties vanuit de Verenigde Staten kunnen nieuwe toestellen van Huawei niet voorzien worden van de Google-diensten. Dit betekent dat je geen toegang hebt tot Google Maps, de Play Store en dergelijke. De Mate 30 werd maar op zeer kleine, beperkte schaal in Nederland gepromoot en verkocht. Wij vragen ons af of een release van de Mate 40 in Nederland überhaupt wel een logische stap zal zijn.