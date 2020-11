Samsung rolt oktober-update uit voor Galaxy S8, Honor voor View 20

De Samsung Galaxy S8-serie wordt vanaf nu ook bijgewerkt met een nieuwe update. De smartphones worden geüpdatet naar de oktober-patch. Ook de Honor View 20 krijgt de update.

Oktober-update voor Galaxy S8

De Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+ worden allebei in Nederland bijgewerkt met een nieuwe update. De twee toestellen die in 2018 werden uitgebracht, worden bijgewerkt naar beveiligingsupdate oktober 2020. Dit is de op één na laatste update die door Google uitgebracht is op het gebied van beveiliging.

Het is een vrij flinke update met een grootte van rond de 430MB. Toch worden zover bekend geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd. In mei van dit jaar werd bekend dat Samsung stopte met de maandelijkse updates voor de Galaxy S8-serie. Toch verschijnt er met grote regelmaat nog een update. In september kwam de fabrikant met de september-update.

Honor View 20

Marianne laat weten dat haar Honor View 20 ook een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Voor dit toestel wordt update 10.1.0.237 uitgerold, met een grootte van 134MB.

Honor View 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend