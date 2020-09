September-update staat klaar voor Galaxy S8 en A8, nieuwe update voor S10

Gebruikers van vier Samsung-toestellen kunnen een update binnenhalen voor hun device. De Galaxy S8, S8+, Galaxy A8 en Galaxy S10 worden alle drie bijgewerkt met een nieuwe update.

Galaxy S8 en A8: september-update

De Samsung Galaxy S8, S8+ en Galaxy A8 (2018) krijgen vanaf nu alle drie een nieuwe update aangereikt. Gebruikers laten ons weten dat het gaat om beveiligingsupdate september 2020. Dit is de meest recent uitgebrachte security-patch vanuit Google. De nieuwste patch pakt enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aan. Voor de Galaxy S8 was het alweer een kwartaal geleden dat het toestel een update kreeg. Er zijn verder geen nieuwe functies toegevoegd bij de modellen.

Galaxy S10

Richard laat ons weten dat zijn Galaxy S10 ook een nieuwe update heeft ontvangen. De changelog is gelijk aan die van de One UI 2.5 update. Deze software-update werd begin deze maand voor de Galaxy S10, S10+ en S10e uitgerold door Samsung. We vermoeden dat het hier gaat om wat fixes en oplossingen van bugs. Mocht je toch nog nieuwe features of wijzigingen tegenkomen, laat het dan zeker even weten.

