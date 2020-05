Samsung stopt maandelijkse beveiligingsupdates voor Galaxy S8-serie

Tot nu toe kon de Galaxy S8-serie van Samsung iedere maand een nieuwe security-patch verwachten. Dat gaat veranderen, zo blijkt uit een vernieuwd overzicht van het updatebeleid van Samsung. Voortaan krijgt het toestel ieder kwartaal een update.

Galaxy S8: niet meer elke maand een update

Samsung heeft het overzicht met de updateplannen vernieuwd. Daarin zien we wat verschuivingen. Samsung verlaagt de updatecyclus voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S8-serie. Het gaat hierbij om de Samsung Galaxy S8 en de Samsung Galaxy S8+. Beide toestellen werden begin 2017 uitgebracht en hebben hun derde verjaardag inmiddels gevierd. Dit terwijl veel fabrikanten na twee jaar de updates volledig stoppen!

Samsung gaat echter nog voorlopig door met het updaten van de Samsung Galaxy S8-toestellen. De telefoons zullen vanaf nu ieder kwartaal een beveiligingsupdate krijgen. De voorganger van de S8-serie, de Galaxy S7-serie, kreeg vier jaar lang updates waarbij ook het laatste jaar ieder kwartaal een update verscheen.

De fabrikant heeft niet gezegd hoe lang de Galaxy S8 en Galaxy S8+ nog updates krijgen, maar we vermoeden dat dit nog wel een jaar het geval zal zijn. Wat er na dat jaar gebeurt is niet bekend. Het is goed mogelijk dat er incidenteel nog een update verschijnt, wanneer dit noodzakelijk is.

Samsung Galaxy S8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro