Samsung Galaxy S8 krijgt update: nieuwe november-patch voor 5 jaar oud toestel

Dat Samsung nog een update zou uitrollen voor de vijf jaar oude Samsung Galaxy S8, dat had niemand meer verwacht. Toch is dat nu juist wat er gebeurt. Samsung stelt voor de Samsung Galaxy S8 en de Galaxy S8+ een nieuwe update beschikbaar. We zetten de details op een rijtje.

Galaxy S8 krijgt nieuwe update

In maart 2017 verscheen daar de Samsung Galaxy S8-serie. Deze serie bestond uit twee modellen; de Galaxy S8 en de Galaxy S8+. Beide modellen kregen twee Android-upgrades; tot en met Android 9 Pie aan toe, en werden jarenlang bijgehouden met beveiligingsupdates. In mei van dit jaar werd duidelijk dat het bedrijf zou stoppen met updates voor de S8-serie, dit na vier jaar waarin de toestellen steeds braaf van updates zijn voorzien. Een jaar ervoor werd duidelijk dat de S8-serie voortaan per kwartaal een update zou krijgen.

De Galaxy S8 (rechts) naast de LG G6 (links)

Hoewel we geen updates meer hadden verwacht voor de telefoon, is die er nu wel. In verschillende Europese landen is Samsung begonnen met het updaten van de Galaxy S8 naar de beveiligingsupdate van november 2021. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook de eigen patches toegevoegd. We vermoeden dat Samsung ook verschillende oneffenheden heeft gladgestreken.

Wanneer de update gedownload kan worden voor jouw toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.

