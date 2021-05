Samsung stopt met updates voor Galaxy S8; andere modellen krijgen minder vaak updates

Samsung heeft bekend gemaakt dat het stopt met het uitbrengen van updates voor de Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+. Beide toestellen hebben inmiddels hun vierde verjaardag gevierd, waarmee een eind komt aan de (beveiligings-)updates. Daarnaast is er nieuws over verschillende andere modellen die minder vaak updates zullen krijgen.

Geen beveiligingsupdates meer voor Galaxy S8

Na vier jaar houdt Samsung op met het uitbrengen van beveiligingsupdates voor de Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+. Beide toestellen zijn in het laatste jaar elk kwartaal nog bijgehouden met een nieuwe security-patch. In de eerste drie jaar verscheen maandelijks een nieuwe update. Dit betekent dat er nu een eind komt aan deze updates, en dat is gezien de leeftijd van de Galaxy S8-serie een hele nette prestatie. Veel fabrikanten kunnen hier nog wat van leren.

Het kan door het verder ontbreken van een nieuwe update, raadzaam zijn te kijken naar een opvolger voor je Galaxy S8. Wil je niet teveel geld uitgeven, dan kunnen we je de Galaxy S20 FE aanraden. Wil je nog meer uit je toestel halen, lees dan zeker onze Galaxy S21+ review en kies bijvoorbeeld voor de Galaxy S21 of Galaxy S21+.

Andere telefoons

Voor verschillende andere toestellen heeft Samsung de updatecyclus ook aangepast. Nieuwkomer in de lijst is in ieder geval de Galaxy A82 5G. Deze smartphone is nog niet aangekondigd, maar hij kan in ieder geval rekenen op eenmaal per kwartaal een beveiligingsupdate. De volgende toestellen krijgen voortaan niet meer ieder kwartaal, maar ieder half jaar een security-patch. Goed om te weten is dat niet ieder toestel verkrijgbaar in ons land.

Galaxy A2 Core

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A met S-Pen

Galaxy Tab S5e

