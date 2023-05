Samsung stopt updates voor Galaxy A40, Tab S5e en Tab A 10.1

Voor drie apparaten stopt Samsung met het uitrollen van updates. Dit is het geval voor de Galaxy A40, de Tab S5e en de Galaxy Tab A 10.1. Samsung heeft de afgelopen tijd de apparaten braaf van updates voorzien.

Samsung stopt met updates

Samsung heeft een goede naam op het gebied van updates. Dat was vele jaren geleden wel anders, maar de laatste jaren domineert Samsung de markt hierin. Toch komt er aan alles een eind, en dat geldt ook voor updates voor eerder uitgebrachte toestellen. We hebben nu nieuws hierover voor de Samsung Galaxy A40, de Samsung Galaxy Tab S5e en de Samsung Galaxy Tab A 10.1.

Voor de drie genoemde apparaten eindigt Samsung het uitrollen van updates. We weten uit het verleden dat Samsung er wel altijd nog voor kan kiezen om in uitzonderlijke gevallen nog een update beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld bij een lek, dat dermate bedreigend is dat hiervoor nog een update uitgerold dient te worden, of om een gevonden bug te pletten.

Afhankelijk van het apparaat en wanneer deze is uitgebracht, worden toestellen van Samsung tussen de drie en vijf jaar bijgehouden met updates. De ondersteuningsperiode eindigt dus voor de A40, de Tab S5e en de Tab A 10.1. Eerder werd de ondersteuningsperiode al beƫindigd voor de Galaxy A50. We verwachten dat binnenkort ook andere toestellen toegevoegd worden aan de lijst. Het gaat dan om toestellen die rond dezelfde periode zijn verschenen, zoals de Galaxy A70 en Galaxy A80.