Google Play systeemupdate februari 2023: dit is er nieuw

Maandelijks verschijnt er een nieuwe beveiligingsupdate voor Android, maar er is ook nog iets zoals de Google Play-update. Met de nieuwste Google Play systeemupdate van februari worden een aantal zaken aangepakt in Android.

Google Play update februari

De tweede Google Play update van het jaar 2023 is een feit. Google heeft de changelog vrijgegeven met de verbeteringen en nieuwe functies die doorgevoerd zijn met deze update. Niet alleen verschijnt vanuit Google maandelijks een nieuwe beveiligingsupdate, maar ook worden achter de schermen andere verbeteringen doorgevoerd. Deze gaan mee met de Google Play systeemupdate die iedere maand door Google wordt vrijgegeven. Het gaat hierbij om dingen die Android-breed spelen of voor problemen zorgen.

We zien in de update van februari een aantal kritieke fixes die worden doorgevoerd rondom het systeemmanagement. Ook zijn er optimalisaties voor de Google Play Store, net als de Google Wallet en verschillende opties voor ontwikkelaars. Ditzelfde geldt voor opties in het systeembeheer en bij hulpprogramma’s.

Google geeft de updates zelf uit voor de Android-toestellen. Dit is dus niet afhankelijk van de fabrikant. Het kan wel enige tijd duren totdat gebruikers de nieuwe update binnen zien komen. Je kunt dit handmatig controleren via de volgende stappen; Instellingen > informatie over de telefoon > softwaregegevens / Android-versie > Google Play systeemupdate.

De changelog van de Google Play systeemupdate van februari 2023, zetten we hieronder voor je op een rij.

Changelog

Kritieke fixes

[Telefoon] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens en aan hulpprogramma’s gerelateerde services.[1]

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens en aan hulpprogramma’s gerelateerde services.[1]

[Telefoon] Let op-melding van Dichtbij delen vastzetten op het scherm wanneer deze wordt getoond.[2]

Google Play Store

Nieuwe functies waarmee je je favoriete apps en games kunt ontdekken.[3]

Optimalisaties voor sneller en betrouwbaarder downloaden en installeren.[3]

Doorlopende verbeteringen in Play Protect om je apparaat te beveiligen.[3]

Verschillende prestatieoptimalisaties, bugfixes en verbeteringen in beveiliging, stabiliteit en toegankelijkheid.[3]

Met LiveOps-rapportage kun je ongeldige in-app gebeurtenissen, aanbiedingen en updates van Apps en games melden.[4]

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Bugfixes voor services voor accountbeheer en systeembeheer en diagnostische gegevens.[5]

Wallet

[Telefoon] De gebruikerservaring in Google Pay is geüpdatet om via services van derden geld internationaal naar gebruikers in India te sturen met behulp van het telefoonnummer van de ontvanger.[5]

[Telefoon] [Wear OS] Wallet wordt toegevoegd aan meer landen.[5]

[Telefoon] Deze functie biedt verbeteringen voor de Google Pay-functionaliteit in Japan.[6]

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden die in hun apps ontwikkelaarsservices ondersteunen die zijn gerelateerd aan machine learning en AI.[2]

[Telefoon, tv] Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden die in hun apps ontwikkelaarsservices ondersteunen die zijn gerelateerd aan Google Ads en Maps.[2][5]

Systeembeheer

Updates voor services voor systeembeheer die apparaatconnectiviteit, netwerkgebruik, beveiliging, stabiliteit en updatemogelijkheden verbeteren.[1]

[Telefoon] Updates voor systeembeheer en services voor gebruiksgemak die de apparaatprestaties verbeteren.[6]

[1]Beschikbaar via Google Play-services v04.23, geüpdatet op 01-02-2022.

[2]Beschikbaar via Google Play-services v04.23, geüpdatet op 01-02-2022.

[3]Beschikbaar via Google Play Store v34.3, geüpdatet op 01-02-2022.

[4]Beschikbaar via Google Play Store v34.4, geüpdatet op 06-02-2023.

[5]Beschikbaar via Google Play-services v05.23, geüpdatet op 08-02-2022.

[6]Beschikbaar via Google Play-services v06.23, geüpdatet op 15-02-2023.