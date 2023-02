Samsung rolt One UI 5.1 uit voor Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3

De twee vouwbare smartphone uit 2021, de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 krijgen een nieuwe update aangeboden. Het is de One UI 5.1 update die een reeks nieuwe functies en verbeteringen brengt naar de smartphones.

One UI 5.1 voor Z Flip 3 en Fold 3

Twee smartphones van Samsung krijgen de update naar One UI 5.1 aangereikt. In de afgelopen dagen en weken zijn veel high-end smartphones van de Koreaanse fabrikant al van deze update voorzien. Nu is deze er dus ook voor de vouwbare toestellen uit 2021. Het is een flinke update, welke een grootte heeft van van bijna 1,4GB.

De update brengt verschillende verbeteringen en vernieuwingen. Je kunt de Expert RAW app downloaden uit de Galaxy Store en gebruiken voor nog meer vrijheden met je foto’s. Ook kun je met AR Emoji maximaal drie gezichten veranderen met het toevoegen van een emoji. Verder kun je in de galerij-app familiealbums maken en delen met gezinsleden, die ook foto’s hieraan kunnen toevoegen. Samsung voegt ook een nieuwe batterijwidget toe waarmee je inzicht hebt in het accupercentage van via Bluetooth verbonden apparaten. Je kunt ook samenwerken in Samsung Notes en heb je meer mogelijkheden in Standen en Routines.

Voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 kun je de update vanaf nu downloaden op je toestel. Je krijgt een melding als je deze kunt binnenhalen.