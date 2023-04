OnePlus Pad komt deze week in verkoop voor €499

OnePlus presenteerde eerder haar eerste tablet, de OnePlus Pad. Nu is door de fabrikant meer informatie gedeeld over wat we kunnen verwachten van de prijs en de releasedatum.

OnePlus Pad kost €499

Begin februari was er de aankondiging van de OnePlus Pad. Tijdens het Mobile World Congress hebben we onze eerste indruk van de OnePlus Pad met je gedeeld. Hoewel de specificaties en technische eigenschappen wel uit de doeken werden gedaan, gold dit niet voor de releasedatum en de prijs van de eerste tablet van het merk. Daarover wordt nu wel informatie gedeeld.

Duidelijk is dat de tablet vanaf 28 april besteld kan worden. Het gaat om een pre-order waarvan de uitlevering start op 18 mei. Voor de OnePlus Pad betaal je 499 euro.

Maar wat krijg je voor dit bedrag? De tablet is voorzien van een 11,61 inch scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Er is een MediaTek Dimensity 9000 chipset, flinke 9510 mAh accu met 67W laadmogelijkheid en optionele accessoires zoals een stylus of toetsenbord.

Iedereen die vanaf 28 april via oneplus.com een pre-order plaatst, krijgt de keuze uit één van de twee gratis extra’s: de OnePlus Folio Case of de OnePlus 80W Adapter.