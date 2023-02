OnePlus komt in derde kwartaal met vouwbare smartphones

In het derde kwartaal van dit jaar kunnen we de nieuwe vouwbare smartphones verwachten van OnePlus. Dit bericht werd uit de doeken gedaan tijdens de aankondiging van de fabrikant. Van de week werd de nieuwe OnePlus 11 aangekondigd.

OnePlus foldables in Q3

OnePlus heeft van de week de nieuwe OnePlus 11 aangekondigd. Daarnaast kwam het merk met nog meer nieuwe producten. Denk aan een toetsenbord, headset en de tablet. In het derde kwartaal van 2023 kunnen we nog meer toestellen van het merk verwachten. We zien in een foto tijdens de presentatie duidelijk de contouren van een vouwbare smartphone, samen met de tekst ‘Coming in Q3’.

Het is niet duidelijk hoeveel toestellen er door de fabrikant aangekondigd zullen worden. Van de week verschenen al twee namen die geregistreerd zijn door de fabrikant. Daar werd gesproken over de namen OnePlus V Fold en OnePlus V Flip. Dit doet vermoeden dat we twee soorten foldables te zien zullen krijgen. OnePlus komt vermoedelijk met een foldable die je als boek kunt openen, zoals de Galaxy Z Fold 4 en eentje die je opent als clamshell, zoals de Galaxy Z Flip 4. Samsung is samen met Motorola al een paar jaar actief in het segment van vouwbare toestellen. De laatste berichten zeggen dat de populariteit van dit soort toestellen flink zal toenemen.