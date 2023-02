‘Smartphonemarkt ingestort, maar vouwbare smartphones gaan het maken’

De verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om nieuwe foldables. Verschillende fabrikanten hebben een vouwbare telefoon in het portfolio, en het ziet er naar uit dat deze toestellen de ingestorte smartphonemarkt gaan redden.

Vouwbare smartphones in opkomst

Waar je een aantal jaar geleden nog twijfelend naar de vouwbare smartphone keek, moet dat binnenkort helemaal anders zijn. Samsung zet bijvoorbeeld al braaf jaarlijks in op nieuwe modellen in de vouwbare reeksen Fold en Flip. Met een marktaandeel van 82 procent is Samsung tevens marktleider in het aanbod van de foldables. Dit doet het bedrijf tot nu met bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4. Motorola heeft echter ook een vouwbare smartphone in het portfolio, en wel met de Motorola Razr. In de komende maanden verwachten we smartphones in een vouwbaar jasje van onder andere Oppo en Xiaomi. Ook gaan er berichten over de nieuwe Pixel Fold van Google.

Doordat het aanbod van dit soort toestel groeit, wordt verwacht dat de verkoop ook flink zal groeien. Volgens onderzoeksbureau Trendforce wordt een stijging verwacht van 44 procent. Volgens Counterpoint, eveneens een onderzoeksbureau zou de stijging zelfs uitkomen op 52 procent. Waar de smartphonemarkt zelf flink is ingezakt wat betreft verkopen, moet de vouwbare smartphone voor verlichting zorgen. In 2022 zijn volgens Trendforce 12,8 miljoen vouwbare toestellen verkocht. Dit jaar wordt een aantal van 18,5 miljoen verwacht.

In 2023 zal de focus komen te liggen op het verminderen van de aanwezigheid van de vouw in het scherm, zo blijkt uit tot nu toe verschenen berichten. In de zomer kunnen we van Samsung de nieuwe Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 verwachten, zo is de verwachting.