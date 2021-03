OnePlus deelt eerste foto van OnePlus 9 Pro met panoramalens

Er is al veel nieuws gemeld over de OnePlus 9 Pro. Dat is nu niet anders, want de fabrikant deelt vrolijk alvast een foto van het high-end toestel.

OnePlus deelt foto van 9 Pro

De Chinese fabrikant OnePlus zal op 23 maart de nieuwe OnePlus 9 Pro aankondigen. Samen met de OnePlus 9 en een Lite-model. De fabrikant deelt nu alvast een foto van hoe de OnePlus 9 Pro eruit komt te zien.

Wat opvalt is hier de Hasselblad-branding in de cameramodule. Bij het nieuws van gisteren werd al duidelijk dat de fabrikant samenwerkt met Hasselblad voor de beste fotokwaliteit. De OnePlus 9 Pro krijgt een quad-camera met in ieder geval een Sony IMX789-sensor, een panoramalens en laser autofocus. De panoramalens krijgt een beeldhoek van 140 graden en een beeldverhouding van 16:11.

Alle details over de nieuwe OnePlus 9-serie zullen we op 23 maart te horen krijgen. We houden je op de hoogte!