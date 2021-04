OxygenOS 11.2.4.4 wordt uitgerold voor OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro

De vierde update voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro is een feit. De smartphonefabrikant rolt OxygenOS 11.2.4.4 uit voor de twee toestellen met een reeks verbeteringen.

OxygenOS 11.2.4.4 voor OnePlus 9 (Pro)

In de begintijd van de release van de OnePlus 9-serie werden al een hoop updates uitgebracht. In de eerste anderhalve week werden drie updates verspreid. Nu is daar de vierde update; OxygenOS 11.2.4.4. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro.

Naast de beveiligingsupdate van april, hebben de ontwikkelaars nog meer verbeteringen doorgevoerd. Er zijn verbeteringen in de stabiliteit van het opladen, de gevoeligheid van het toetsenbord aan de randen en de temperatuur van de telefoon. Bij de OnePlus 9-serie krijg je verder verbeteringen aangeboden voor de camera van de twee smartphones. Deze hebben betrekking op onder andere de witbalans, (over-)scherpte en de beeldzuiverheid.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Je krijgt een notificatie als deze beschikbaar is voor jouw device.

OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro