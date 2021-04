OnePlus 9 en 9 Pro krijgt derde update in 10 dagen: OxygenOS 11.2.3.3

OnePlus heeft het druk met de updates voor de OnePlus 9-serie. In anderhalve week tijd staat inmiddels de derde update klaar voor zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro.

OxygenOS 11.2.3.3 voor OnePlus 9 en 9 Pro

In de afgelopen tien dagen heeft OnePlus al twee updates uitgebracht voor de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Nu is de fabrikant in Nederland bezig met de uitrol van de derde update. De softwareversie komt uit op OxygenOS 11.2.3.3 en heeft een grootte van ongeveer 105MB.

Gezien de changelog kunnen we in ieder geval één grote verbetering verwachten, en dat heeft te maken met de batterijduur. Een welkome verbetering, zo kwam al naar voren in de OnePlus 9 Pro review van DroidApp, en ook in onze OnePlus 9 review. We gaan in de komende tijd kijken of de accuduur inderdaad mee verbeterd is. Met de afgelopen updates zagen we al wat kleine stapjes vooruit.

De changelog van de update hebben we hieronder geplaatst.

System Improved the power consumption performance to extend the battery life Fixed known issues and improved system stability

Camera Improved the shooting and recording experience

Network Improved the stability of telecommunication functions Improved the WLAN transmission performance and stability



